Huawei gaat zijn opvouwbare smartphone, de Mate Xs, vanaf 14 april in Nederland verkopen, maakt het bedrijf vrijdag bekend. De smartphone gaat 2.499 euro kosten.

Het is de eerste smartphone met een opvouwbaar scherm die Huawei in Nederland op de markt brengt. De originele Mate X zou ook in Nederland in de verkoop gaan, maar dat gebeurde uiteindelijk niet.

De Huawei Mate Xs heeft een scherm van 6,38 inch aan de achterkant van het toestel, dat opengevouwen kan worden tot een groter scherm van 8 inch. Ook aan de voorkant bevindt zich ook een scherm ter grootte van 6,6 inch.

Specificaties Scherm voor: 6,6 inch

Scherm achter: 6,38 inch (ingeklapt), 8 inch (uitgeklapt)

Resolutie scherm voor: 2.480 x 2.200 pixels

Resolutie scherm achter: 2.480 x 1.148 pixels (ingeklapt), 2.480 x 892 pixels (uitgeklapt)

Processor: Kirin 990

Werkgeheugen: 8 GB

Opslag: 512 GB

Camera's achterop: standaard (40 MP), groothoek (16 MP), zoom (8 MP)

Besturingssysteem: Android (open source) met EMUI10

Accu: 4.500 mAh

Gewicht: 300 gram

Prijs: 2.499 euro

De smartphone maakt gebruik van een uitgeklede versie van Android, omdat Huawei door een handelsverbod in de Verenigde Staten geen zaken kan doen met Google. Daardoor missen op de smartphone verschillende Google-apps, waaronder de Play Store. Huawei vangt dat gat op met zijn eigen appwinkel: de AppGallery, waarin nog wel een aantal populaire apps ontbreekt.

De Mate Xs is naar verwachting de derde smartphone met een opvouwbaar scherm die in Nederland op de markt komt. Samsung bracht eerder de Galaxy Fold en Z Flip uit. In de tweede helft van april wordt ook de vernieuwde Motorola Razr beschikbaar.