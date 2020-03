26 leden van twee criminele bendes in Spanje en Oostenrijk zijn eerder dit jaar gearresteerd op verdenking van het kapen van mobiele nummers, maakt de Europese politieorganisatie Europol vrijdag bekend. Met hun praktijken zouden de bendes bij elkaar ruim 3,5 miljoen euro hebben buitgemaakt.

Zij maakten daarvoor gebruik van een techniek die simswapping wordt genoemd. Daarbij probeert een crimineel een provider te overtuigen om het mobiele telefoonnummer van het slachtoffer over te zetten naar een andere simkaart.

Als het mobiele telefoonnummer gekoppeld is aan andere diensten, zoals WhatsApp of om in te loggen bij een bank, kan de crimineel het nummer gebruiken om geld te stelen. Simswapping werkt vaak in combinatie met andere technieken, zoals het besmetten van de computer van het slachtoffer met malware.

In januari werden in Spanje twaalf verdachten van deze praktijk opgepakt. Zij zouden meer dan honderd slachtoffers hebben gemaakt en in totaal meer dan 3 miljoen euro hebben gestolen. De verdachten komen naast Spanje uit Italië, Roemenië en Colombia.

In februari werden in verschillende plaatsen in Roemenië veertien personen opgepakt. volgens Europol hebben de verdachten in 2019 in Oostenrijk tientallen slachtoffers gemaakt. Daarmee zouden zij meer dan een half miljoen euro hebben gestolen.