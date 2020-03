Wat is de beste soundbar? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Het standaardgeluid uit een televisie is vaak niet al te best. Een soundbar is een compacte en simpele oplossing waarmee je het geluid van je televisie flink kunt verbeteren. Let wel: voor een realistisch rondom bioscoopgeluid ben je beter af met een homecinemaset met meerdere speakers.

De Consumentenbond test soundbars op onder meer geluidskwaliteit, gebruiksgemak en energiegebruik. Er zijn in totaal 31 soundbars getest die goed verkrijgbaar zijn.

Een soundbar van Yamaha is de Beste uit de Test. Een model van Samsung is de Beste Koop. Beide modellen zijn al wat langer op de markt, maar winnen het van nieuwere modellen die zijn getest.

Beste uit de Test: Yamaha YSP-2700 Prijs: 775 euro

Testoordeel: 8,1

Wifi: Ja

Subwoofer: Ja

De Yamaha is een soundbar met prima geluidskwaliteit. Hij heeft goed stereogeluid en ook het geluid tijdens het kijken van films is erg goed.

De installatie gaat heel simpel, maar ook daarna is hij gemakkelijk in het gebruik. De soundbar heeft wifi en bluetooth waarmee je hem eenvoudig draadloos verbindt met internet of andere apparaten. Ook heeft hij drie HDMI-ingangen, zodat je een spelcomputer en mediaspeler vast kunt aansluiten.

Streaming is ook goed geregeld. De soundbar heeft een app waarmee je muziek kunt streamen via bijvoorbeeld Spotify of Deezer.

Een nadeel is het energiegebruik. In de stand-bystand gebruikt hij meer energie dan gemiddeld.

Ben je op zoek naar een goedkoper model? Dan is deze Samsung een goed alternatief. Hij heeft geen losse subwoofer, maar ondanks dat is de geluidskwaliteit ruim voldoende.

Het gebruiksgemak van de Samsung is prima. Net als de Beste uit de Test beschikt de Samsung over wifi, bluetooth en een app.

Een nadeel is dat je maar één apparaat vast kunt aansluiten. Hij heeft slechts één HDMI-ingang. Een ander nadeel is dat het energiegebruik in de stand-bystand ook bij deze soundbar hoger is dan gemiddeld.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is altijd het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.