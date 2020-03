Sennheiser heeft een nieuwe versie van zijn draadloze Momentum-oordoppen gepresenteerd. De Momentum True Wireless 2-oordopjes zijn voorzien van actieve ruisonderdrukking en een grotere accu.

De nieuwe Momentums moeten tot zeven uur meegaan op een lading, in plaats van vier uur op het vorige model. Als de oordoppen leeg zijn, kunnen ze in een meegeleverd doosje worden opgeladen. Op die manier kan tot maximaal 28 uur via de oordoppen geluisterd worden.

De eerste Momentum True Wireless-oordoppen van Sennheiser werden in 2018 in recensies zeer goed beoordeeld op het gebied van audiokwaliteit. Maar de oordopjes werden geplaagd door batterijproblemen, waardoor de accu na verloop van tijd snel leegliep. Sennheiser zegt dat te hebben opgelost met een nieuwe bluetoothchip.

Met de nieuwe Momentums is omgevingsgeluid weg te filteren door middel van actieve ruisonderdrukking. Ook is er een modus om juist wel geluid door te laten. Verder zijn de dopjes waterbestendig.

De in-earoordoppen zijn op het gebied van uiterlijk nauwelijks veranderd ten opzichte van de vorige versie, al zijn ze 2 millimeter kleiner gemaakt. Sennheiser brengt de Momentum True Wireless 2 in april uit voor 299 euro.