Facebook en Twitter hebben wederom een netwerk van trollaccounts offline gehaald. Ze worden gelinkt aan dezelfde Russische 'trollenfabriek' (Internet Research Agency) die in 2016 de Amerikaanse presidentsverkiezingen probeerden te beïnvloeden. Dat zegt Facebook vrijdag tegen CNN.

De accounts zijn afkomstig uit Ghana en Nigeria, maar zouden werken in opdracht van Rusland. Facebook zegt 49 accounts, 69 pagina's en 85 Instagram-accounts te hebben verwijderd die "met name gebruikers in de Verenigde Staten" probeerden te beïnvloeden.

Volgens Facebook was het netwerk nog in de opstartende fase. Zo'n 13.200 Facebook-accounts volgden één of meer van de accounts. Op Instagram lag dat aantal hoger: 263.200 mensen volgden één of meer van de trollaccounts. Van de volgers kwam 65 procent uit de VS.

Twitter zegt 71 accounts te hebben verwijderd met bij elkaar 68.000 volgers. "De meesten tweetten in het Engels en deden alsof ze uit de VS kwamen. We kunnen de accounts herleiden naar Rusland. Ze probeerden onrust te zaaien door zich te bemoeien met gesprekken over maatschappelijke kwesties, zoals wapenbezit en etniciteit."

Dit jaar zijn er nieuwe Amerikaanse presidentsverkiezingen. Die staan gepland voor 3 november.