Microsoft treft alvast maatregelen voor zijn grote ontwikkelaarsconferentie Build in mei. Het evenement wordt afgelast vanwege het coronavirus en is alleen digitaal te volgen, maakt het bedrijf aan The Verge bekend.

Microsoft Build is het grootste evenement van het bedrijf in het jaar. Duizenden softwareontwikkelaars reizen af naar Seattle om de laatste ontwikkelingen op het gebied van besturingssysteem Windows, Office en andere diensten bij te wonen.

Vanwege de veiligheid is gekozen om de editie van 19 tot 21 mei niet door te laten gaan, zegt een Microsoft-woordvoerder tegen The Verge. "We zullen Microsoft Build dit keer als digitaal evenement aanbieden aan ontwikkelaars."

Het is niet bekend hoe de nieuwe vorm er precies uit komt te zien. Microsoft doet dit jaar tijdens het evenement plannen uit de doeken voor programma's die werken op dubbele en opvouwbare schermen.

Eerder kondigde Google al aan om zijn grote ontwikkelaarsconferentie I/O te annuleren wegens het virus. Ook andere evenementen in de techindustrie zijn afgelast, zoals telefoonbeurs Mobile World Congres en gamebeurs E3.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.