Een 32-jarige man uit Barendrecht is maandag aangehouden voor betrokkenheid bij DarkScandals, een website waarop expliciete video's te vinden waren, meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag. De man wordt verdacht van het bezit en de verspreiding van kinderporno, heling en opruiing.

De aanhouding volgt nadat de Amerikaanse autoriteiten in juli 2018 informatie over DarkScandals met Nederland deelden. Vervolgens is een strafrechtelijk onderzoek gestart. De website is inmiddels offline gehaald.

Op DarkScandals konden bezoekers tegen betaling video's van onder meer verkrachting en kindermisbruik bekijken. Het geld dat de verdachte daarmee verdiend zou hebben, zou hij niet opgegeven hebben bij de Belastingdienst, waardoor hij ook daarvan verdacht wordt.

Bezoekers van de website, die zowel op het reguliere internet als het zogenoemde darkweb te bekijken was, konden ook zelf materiaal uploaden om gratis toegang te krijgen tot beelden van anderen.

Vooralsnog gaat het OM er vanuit dat de man alleen handelde, laat een woordvoerder weten aan NU.nl. Het onderzoek naar de zaak loopt nog.