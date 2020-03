Gezichtsherkenning heeft elfhonderd personen geïdentificeerd tijdens protesten in de Indiase hoofdstad New Delhi, aldus Amit Shah, de Indiase minister van Binnenlandse Zaken. De technologie werd ingezet om de hevigste rellen in decennia te monitoren. Bij de botsingen tussen demonstranten vielen tientallen doden.

Voor- en tegenstanders van een immigratiewet gaan sinds december in India de straat op. De wet maakt voor immigranten uit Afghanistan, Bangladesh en Pakistan de weg vrij om versneld de Indiase nationaliteit te krijgen, maar geldt niet voor moslims.

Eind februari leidden de protesten tot hevige confrontaties in New Delhi, waarbij tientallen doden vielen. Zowel hindoes als moslims zijn van het geweld slachtoffer geworden. Naast de ruim veertig doden raakten ook honderden mensen gewond, onder meer door kogels.

Critici wijzen op het discriminerende aspect van de wet en zeggen dat het ingaat tegen de Indiase grondwet. Volgens de Indiase regering is de wet nodig om minderheden bij te staan.

India zet op grote schaal in op gezichtsherkenning en wil een landelijk systeem opzetten. Naast de openbare ruimte worden camera's met de technologie ook gebruikt op onder meer luchthavens en treinstations. In januari werd een proef uitgevoerd waarbij tijdens lokale verkiezingen de identiteit van kiezers werd geverifieerd.