Apple voorziet zijn nieuwe MacBooks in het tweede kwartaal van een toetsenbord met een traditioneel schaarsysteem voor de knoppen. Dat meldt de doorgaans betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo, schrijft MacRumors.

Het zou gaan om een nieuwe MacBook Air en MacBook Pro. Vorig jaar begon Apple overigens al met het vervangen van toetsenborden op de MacBooks. Zo stapte het bedrijf al af van het zogeheten 'vlindertoetsenbord' op de 16 inch MacBook Pro.

Dit vlindersysteem kreeg veel kritiek van gebruikers, omdat er snel vuil tussen komt, wat de knoppen onbruikbaar maakt. Apple probeerde het systeem door de jaren heen te verbeteren, maar zou nu toch overgaan op een schaarsysteem.

Hiermee kunnen knoppen dieper ingedrukt worden. Ook gaan schaartoetsenborden doorgaans minder snel stuk.

Mogelijk nieuw design in 2021

Kuo schrijft ook dat eind van dit jaar of begin 2021 de eerste MacBooks met ARM-processors verschijnen. De overstap naar deze chips zorgt dat Apple minder afhankelijk is van de huidige processorleverancier Intel, die soms met vertragingen kampt.

Verder meldt Kuo dat Apple aan MacBooks werkt met een nieuw ontwerp. Die zouden halverwege 2021 op de markt gebracht worden. Het is niet bekend om welke modellen het gaat. De MacBook Pro kreeg zijn laatste grote nieuwe ontwerp in 2016. De Air volgde in 2018.