Het Witte Huis heeft grote techbedrijven in de Verenigde Staten om hulp gevraagd bij een aanpak rondom de verspreiding het coronavirus. Dat schrijft The Washington Post.

Bedrijven zoals Amazon, Apple, Facebook, Google, Microsoft en Twitter waren betrokken bij het overleg van het Witte Huis. De bespreking van twee uur vond plaats via telefoon- en videoverbindingen.

Tijdens het overleg werd onder meer besproken hoe techbedrijven de verspreiding van nepnieuws over het virus tegengaan. De meeste sociale media hebben al actie ondernomen. Zo proberen Facebook en Twitter duidelijk aan te geven of berichtgeving over het virus van een betrouwbare bron komt en wordt desinformatie actief verwijderd.

Het Witte Huis zou tijdens het gesprek hebben aangedrongen op een betere samenwerking tussen de bedrijven om nog sneller in te grijpen als nepnieuws wordt gedeeld.

Naast de bestrijding van informatie die niet klopt, hoopt het Witte Huis ook dat de bedrijven hun technologie inzetten om mensen te helpen die thuis moeten blijven. Ook zouden bedrijven de Amerikaanse overheid kunnen assisteren door in kaart te brengen hoe het virus zich verspreidt.

Verbod op reizen van Europa naar de VS

In de Verenigde Staten waren donderdag 1.118 mensen besmet met het coronavirus. President Donald Trump kondigde aan dat al het personenverkeer vanuit heel Europa vanaf vrijdag middernacht voor dertig dagen zal worden stilgelegd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Het virus heeft al voor veel afgelastingen gezorgd in de techwereld. Zo ging de telefoonbeurs MWC niet door en is de bekende gamebeurs E3 geschorst.

