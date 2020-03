Nederlanders hebben steeds meer slimme apparaten in huis. In Nederlandse huishoudens is voor 2,5 miljard euro aan smarthomeapparaten aanwezig, blijkt donderdag uit een onderzoek van marktonderzoeker Multiscope onder 6.300 Nederlanders.

De smarthomemarkt is daarmee in het afgelopen jaar met 47 procent gegroeid. Vorig jaar hadden Nederlanders nog voor 1,7 miljard euro aan slimme apparaten in huis.

In totaal bezitten 3,3 miljoen huishoudens één of meer smarthomeproducten. De meeste apparaten komen voor in de categorieën 'verlichting en schakelaars' en 'energie en verwarming'. Gemak en comfort zijn, gevolgd door kostenbesparing, de belangrijkste redenen voor Nederlanders om smarthomeapparaten aan te schaffen.

Het bezit van smarthomeproducten groeit in alle segmenten, blijkt uit het onderzoek. Maar het bezit van slimme speakers groeide het afgelopen jaar het snelst. In 2019 had 19 procent van de respondenten een slimme speaker in hun huis staan, in 2018 was dit aandeel nog 6 procent.

Nederlandse consumenten zijn iets minder positief over de apparaten dan vorig jaar. 24 procent is positief over smarthomeapparaten en de mogelijkheid om bijvoorbeeld op afstand de kamertemperatuur te regelen, de wasmachine aan te zetten of boodschappen te bestellen. In 2018 was nog 27 procent van de ondervraagden positief over de slimme apparaten.