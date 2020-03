Google verbiedt tijdelijk advertenties die medische mondkapjes aanprijzen om uitbuiting van het coronavirus te voorkomen. Dat heeft een woordvoerder van Google dinsdag verteld aan CNBC. Advertenties voor andere hygiëneproducten zoals antibacteriële handzeep of -gel zijn vooralsnog wel toegestaan.

Sinds het aantal besmettingen met het virus oploopt, is er een run op mondkapjes ontstaan. Online worden sets soms voor meer dan 100 euro verkocht. Zo zijn ze ook lastig verkrijgbaar voor zorgverleners.

"Uit voorzorg hebben we besloten om tijdelijk alle advertenties voor medische gezichtsmaskers te verbieden", zegt een woordvoerder van Google in een e-mail aan CNBC. "We volgen de situatie actief en zullen zo nodig actie blijven ondernemen om gebruikers te beschermen."

Volgens Google zal het nog "enkele dagen" duren om de bestaande advertenties te verwijderen, wat betekent dat gebruikers ze de komende dagen waarschijnlijk nog steeds zullen zien.

De restricties zijn nu alleen van toepassingen op mondkapjes. Voor andere hygiëneproducten zoals antibacteriële zeep mag nog wel op Google reclame worden gemaakt. Google zegt dat het "doorgaat met evalueren" of het verbod ook op andere producten van toepassing moet zijn.

Google volgt hiermee Facebook, dat zondag bekend heeft gemaakt advertenties voor mondkapjes tijdelijk te verbieden. Ook verkoopplatform eBay heeft vorige week laten weten een verbod in te stellen op de verkoop van mondkapjes, handontsmettingsmiddelen en desinfectiedoekjes om verdere prijsopdrijving tegen te gaan.

100 Video Waarom mondkapjes door de run erop naar de verkeerde mensen gaan