Snapchat heeft woensdagmiddag last van een storing. Gebruikers melden dat ze hierdoor geen berichten (Snaps) kunnen ontvangen.

Op de website allestoringen.nl kwamen woensdag na het middaguur duizenden meldingen binnen van mensen die geen Snaps meer ontvangen. Ook het versturen van berichten zou problemen opleveren.

Snapchat reageert op Twitter op klachten van gebruikers: "Bedankt voor het melden, we onderzoeken de zaak." Het is niet bekend wat de storing veroorzaakt, hoeveel mensen er last van hebben en hoelang de problemen nog aanhouden.

Niet alleen het verzenden van foto's en video's zou mislukken, ook tekstberichten zouden niet geopend kunnen worden.