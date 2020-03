Filmmaatschappij Warner Bros is door de Britse advertentiewaakhond Advertising Standards Authority (ASA) op zijn vingers getikt omdat afgelopen zomer een advertentie voor de horrorfilm It: Chapter Two te horen was in een Spotify-afspeellijst met slaapliedjes voor kinderen. De ASA vindt dat Warner Bros stappen moet zetten om ervoor te zorgen dat een incident als dit niet vaker zal voorkomen.

In de 30-seconden durende advertentie is de vervormde stem van horrorclown Pennywise te horen. De clown terroriseerde in de eerste It-film een groep kinderen en beschrijft in de advertentie zijn verlangen om terug te keren. "27 jaar heb ik van je gedroomd. Ik verlangde naar je. Oh, ik heb je gemist", zegt hij, waarna een sirene, drums en het geluid van lachende clowns volgden.

De advertentie werd afgespeeld in een afspeellijst, getiteld 'Classical Lullabies', met daarin slaapliedjes die onder andere gericht waren kinderen. Dat is ongepast, vindt de advertentiewaakhond. "De advertentie had op de juiste manier geplaatst moeten worden om te voorkomen dat kinderen de advertentie zouden horen", aldus de ASA.

Warner Bros zei dat de advertentie thema's van de It: Chapter Two-film weergaf en bedoeld was om gevoelens van spanning bij de luisteraar op te roepen. De filmmaatschappij noemde de advertentie "licht eng".

Volgens Warner Bros was de advertentie bedoeld voor 18- tot 44-jarigen en de filmmaatschappij zegt dat deze gemarkeerd was als 'ongeschikt voor kinderen'. Maar omdat dit kinderen er niet van weerhield de advertentie te horen, oordeelt de ASA toch dat de advertentie ongepast was getarget.

Spotify zei tegen de advertentiewaakhond dat ze niet het idee hadden dat de afspeellijst met slaapliedjes specifiek gericht was op kinderen. Wel heeft Spotify de afspeellijst inmiddels van het platform verwijderd.