Facebook heeft de mogelijkheid om eenvoudig foto's en video's naar Google Foto's te exporteren dinsdag beschikbaar gemaakt in Nederland, maakt het bedrijf bekend. Met de dienst wordt een kopie gemaakt en worden de beelden geüpload naar een andere dienst.

De optie om een kopie van foto's en video's over te zetten, is te vinden in de instellingen van je Facebook-account.

Voordat gebruikers van de mogelijkheid gebruik kunnen maken, moeten zij ter verificatie nogmaals hun wachtwoord invoeren.

Vooralsnog is alleen Google Foto's te selecteren als bestemming voor Facebook-foto's en -video's.

Facebook werkt voor de tool wel samen met onder meer Apple en Microsoft, maar het is onduidelijk of het binnenkort mogelijk wordt om beelden naar diensten van die bedrijven te exporteren.