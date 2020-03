De vernieuwde Motorola Razr met een opvouwbaar scherm heeft een adviesprijs van 1.599 euro, bevestigt een woordvoerder namens Lenovo na berichtgeving door Emerce. De Android-smartphone met twee schermen is vanaf april in Nederland te koop.

De Razr wordt waarschijnlijk de vierde smartphone met een opvouwbaar scherm die in Nederland op de markt komt. In januari startte Samsung met de verkoop van zijn Galaxy Fold, een maand later gevolgd door de Galaxy Z Flip. Daarnaast is Huawei van plan om deze maand zijn Mate X te gaan verkopen.

De Motorola Razr heeft twee schermen. Ingeklapt is aan de bovenkant een scherm van 2,7 inch te gebruiken. Als het toestel wordt uitgeklapt, is aan de binnenkant het opvouwbare scherm van 6,2 inch zichtbaar. De smartphone heeft 128 GB opslagruimte en een werkgeheugen van 6 GB met een Snapdragon 710-processor.

De Razr heeft geen ruimte voor een traditionele simkaart, maar is in plaats daarvan voorzien van een ingebouwde simkaart. Daardoor is de telefoon vooralsnog niet bij alle providers te gebruiken. Op dit moment ondersteunen alleen Simyo, T-Mobile, Truphone en Ubigi de zogenoemde e-sim.