Scholen in de Russische oblast Novosibirsk gaan experimenteren met gezichtsherkenning, meldt het Russische persbureau TASS dinsdag. De videotechnologie moet ervoor zorgen dat vreemden een gebouw niet kunnen betreden en gaat daarnaast mensen die zich "verdacht" gedragen monitoren.

Het bedrijf achter de gezichtsherkenning omschrijft de technologie als een vriend-of-vijandsysteem, waarbij alleen personen die de school zouden mogen betreden toegang moeten krijgen. De gezichtsherkenning wordt ontwikkeld in samenwerking met de technische universiteit van Novosibirsk.

De proef moet in het tweede kwartaal van 2020 van start gaan. Volgens TASS wordt op dit moment in kaart gebracht welke scholen in aanmerking komen om gezichtsherkenning te implementeren.

Het gebruik van gezichtsherkenning is omstreden, omdat de technologie gevoelige gegevens verwerkt. Critici stellen dat het op grote schaal herkennen van gezichten in strijd is met burgerrechten en privacy. In veel gevallen is de technologie minder goed in staat om vrouwen en zwarte mensen te herkennen.