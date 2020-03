De geheimenapp Whisper had de geheimen en persoonlijke informatie van gebruikers onbeschermd op internet staan, schrijft The Washington Post dinsdag.

In de app Whisper kunnen gebruikers anoniem bekentenissen en geheimen delen. De app is ook beschikbaar in Nederland.

Onafhankelijke onderzoekers ontdekten de database en lieten deze aan de krant zien. De onderzoekers konden bijna 900 miljoen gegevens inzien. Het gaat om gegevens van mensen die de app tussen 2012 en nu gebruikt hebben.

De database bevat geen echte namen, maar koppelde de geheimen aan door gebruikers opgegeven leeftijden, etniciteiten, geslachten, geboorteplaatsen en locatiegegevens, schrijft The Washington Post.

In de app kunnen gebruikers lid worden van groepen. Veel van die groepen zijn gewijd aan seksuele bekentenissen en het bespreken van seksuele geaardheid en verlangens. In de database was ook te vinden wie lid was van welke groepen.

Ook gegevens van minderjarigen openbaar toegankelijk

Een journalist van The Washington Post vond in de database eveneens gegevens van minderjarigen. Een zoekopdracht naar appgebruikers van vijftien jaar oud leverde 1,3 miljoen resultaten op.

"Dit heeft de maatschappelijke en ethische normen wat betreft de bescherming van kinderen op het internet ernstig geschonden", zegt een van de onderzoekers tegen de krant. Hij spreekt van "grove nalatigheid".

Whisper werd maandag op het datalek gewezen. Kort daarna was het niet meer mogelijk om toegang te krijgen tot de database.

Het bedrijf zei dinsdag in een verklaring dat de gegevens openbaar horen te zijn voor gebruikers van de app, maar dat het niet de bedoeling is dat de database direct online kan worden opgezocht.