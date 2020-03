De Amerikaanse recensiewebsite Yelp heeft in 2019 meer dan tweeduizend neprecensies verwijderd die werden geplaatst nadat president Donald Trump of zijn regering in het nieuws is gekomen, maakt het bedrijf dinsdag bekend in een jaarverslag.

Het gaat onder meer om recensies die werden geplaatst bij Red Hen, een restaurant in de staat Virginia die in juni 2018 een woordvoerder van Trump de deur wees. De eigenaar schreef in mei een opiniestuk in The Washington Post, waarna de Yelp-pagina van het restaurant werd bestookt met neprecensies.

Ook Trumps luxe golfresort National Doral kreeg te maken met politiek activistische recensies, nadat het Witte Huis aankondigde dat de editie van de G7-top van 2020 op het resort zou plaatsvinden. Na kritiek over belangenverstrengeling werd bekend dat het evenement was verplaatst naar Camp David in de staat Maryland.

Ook de hotels van Gordon Sondland, die in november getuigde in de Oekraïneaffaire die leidde tot de impeachment van Trump, werden geplaagd door neprecensies. Volgens Yelp kwamen deze van zowel aanhangers van de Republikeinen als de Democraten.