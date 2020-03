De Nederlandstalige versie van Wikipedia telt meer dan twee miljoen artikelen, meldt Wikimedia maandag op zijn website. Het twee miljoenste artikel werd zondag iets na 21.00 uur gemaakt en gaat over het Eládio de Barros Carvalho-stadion in Brazilië.

Met twee miljoen artikelen is de Nederlandstalige versie van de online encyclopedie de op vijf na grootste. De Engelse variant is met ruim zes miljoen artikelen het grootst, gevolgd door de versies in het Cebuano (een taal die gesproken wordt in de Filipijnen), het Zweeds, Duits en Frans.

De Nederlandse Wikipedia bestaat sinds 2001. Gebruikers kunnen zelf artikelen aanmaken en wijzigen.

Volgens Wikimedia werden de pagina's van de Nederlandstalige versie in 2019 samen elke maand zo'n 148 miljoen keer per maand weergegeven.