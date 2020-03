VodafoneZiggo gaat vanaf 24 maart internet met een snelheid tot 1 gigabit per seconde aanbieden in de regio Rotterdam. Dat maakt de provider dinsdag bekend.

Rotterdam is de derde regio waar VodafoneZiggo het gigabitnetwerk uitrolt. Regio Utrecht en Hilversum was het eerste gebied dat via de provider toegang kreeg tot het hogesnelheidsnetwerk, regio Den Haag volgde in februari. Ook de steden Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Eindhoven, Groningen, Nijmegen, Tilburg en Wageningen zullen volgens VodafoneZiggo "snel volgen".

Het gigabitnetwerk werkt via het bestaande kabelnetwerk van de internetaanbieder. Dat maakt gebruik van de zogeheten Docsis 3.1-technologie, waarmee het internet sneller, stabieler en veiliger moet worden. Volgens VodafoneZiggo kan deze technologie ervoor zorgen dat binnen tien jaar snelheden tot 10 gigabit per seconde mogelijk worden.

In steden waar het netwerk wordt uitgerold, hebben klanten wel een speciaal abonnement nodig om de snelheden daadwerkelijk te halen. De reguliere kosten hiervoor zijn 99,50 euro per maand.

De provider heeft nu in totaal 616.000 huishoudens en bedrijfspanden die van het gigabitnetwerk gebruik kunnen maken. Als Rotterdam daaraan wordt toegevoegd, passeert de provider het aantal van één miljoen huishoudens.