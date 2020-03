Spotify rolt wereldwijd een nieuw ontwerp uit waarbij gebruikers makkelijker via de startpagina van de app toegang krijgen tot hun favoriete muziek, schrijft Spotify maandag op de website. De startpagina past zich elk dagdeel aan op wat jij dat moment van de dag graag luistert.

Bovenaan de homepagina staan nu zes vakjes die gevuld zijn met afspeellijsten, podcasts en albums. Spotify noemt het een "speciale ruimte om snel en gemakkelijk toegang te krijgen tot je vertrouwde muziek en podcasts".

De vakjes worden ingevuld afhankelijk van welke muziek of welke podcasts je op welk moment van de dag vaak luistert. Wat er in deze vakjes staat, verandert dus per dagdeel. Als je bijvoorbeeld elke ochtend dezelfde podcast luistert, kan je hier elke ochtend meteen bovenaan in de app op klikken.

Onder deze nieuwe vakjes staat de 'speciaal voor jou'-sectie. Hier zal Spotify podcasts, gepersonaliseerde afspeellijsten en nieuwe dingen aanbevelen om naar te luisteren op basis van wat je in het verleden leuk vond.

Het nieuwe uiterlijk van de app wordt in de loop van de dag wereldwijd uitgerold voor iOS en Android. Je moet minimaal dertig dagen luisterhistorie hebben om het nieuwe design te kunnen zien.