De rechtszaak tegen oud CIA-programmeur Joshua Schulte is maandag nietig verklaard. De juryleden kwam er niet uit of hij nou wel of niet schuldig was aan het doorspelen van geheime informatie aan WikiLeaks, schrijft The New York Times.

Schulte wordt ervan verdacht duizenden documenten van de CIA te hebben gelekt. Dat lek vond plaats in maart 2017. Er verschenen destijds achtduizend documenten van de CIA op WikiLeaks, onder de titel 'Vault 7'.

De documenten zouden van een gesloten netwerk binnen het CIA-kantoor in Langley afkomstig zijn. In de documenten worden enkele instructies om apparaten te hacken beschreven. Ook zouden ze een beeld geven van de schaal waarop de CIA hacksoftware inzet.

De jury twijfelde vooral aan het belangrijkste bewijs van de regering, afkomstig van een CIA-server. Volgens de aanklagers had Schulte in april 2016 toegang verkregen tot een oud back-upbestand. Dit bestand komt overeen met de informatie die aan WikiLeaks werd gelekt.

'Computernetwerk had zwakke wachtwoorden'

De verdediging voerde aan dat het computernetwerk van de CIA zwakke wachtwoorden en beveiligingsproblemen had die algemeen bekend waren. Het zou daardoor ook mogelijk zijn geweest dat andere CIA-werknemers of kwaadwillenden uit het buitenland het systeem waren binnengedrongen en de bestanden hadden gelekt.

De juryleden hoorde vier weken getuigenissen aan, maar konden het niet eens worden over de vraag of Schulte wel of niet veroordeeld moest worden voor de diefstal van geheime documenten.

De rechtszaak is daarom nietig verklaard. Schulte werd wel schuldig bevonden aan minachting van de rechtbank en van het afleggen van valse verklaringen aan de FBI.