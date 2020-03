De Apple Watch krijgt mogelijk een meter om het zuurstofgehalte in het bloed mee te meten. De doorgaans goed ingevoerde site 9to5Mac meldt dat in de code van iOS 14 verwijzingen naar een dergelijke meter zijn gevonden.

De meter houdt in de gaten of het percentage zuurstof in het bloed van de drager op peil is. Voor gezonde mensen is een waarde van tussen de 95 en de 100 procent gangbaar. Als het percentage onder de 80 procent uitkomt, dan zou het horloge een waarschuwing afgeven.

Het is niet duidelijk of deze functie op bestaande Apple Watches gebruikt kan worden of dat hier nieuwe hardware voor nodig is. Volgens 9to5Mac is het met de hartslagmeter van de oorspronkelijke Apple Watch al mogelijk om het zuurstofgehalte te meten.

iOS 14 is de nieuwste versie van het besturingssysteem voor Apple-apparaten, en bevindt zich nog in ontwikkeling.