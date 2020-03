Het Australische ministerie van Informatie en Privacy heeft Facebook aangeklaagd vanwege het Cambridge Analytica-schandaal. Bij dat schandaal kwam de Facebook-data van zo'n 311.000 Australiërs in handen van het Britse bedrijf, dat de informatie gebruikte om politieke campagnes te voeren.

Het ministerie sleept Facebook nu voor de federale rechter voor schendingen van de Australische privacywetgeving, schrijft Reuters maandag.

Het ministerie eist een nog nader te bepalen boete. Per getroffen Australiër kan een boete tot 1,7 miljoen Australische dollar (zo'n 973 miljoen euro) worden geëist. De boete kan oplopen tot een maximum van 529 miljard Australische dollar.

In 2018 bleek dat Cambridge Analytica de Facebook-data van 87 miljoen gebruikers wereldwijd had verzameld via een malafide quizapp. Deze informatie werd onder meer gebruikt om campagne te voeren voor de verkiezing van de Amerikaanse president Donald Trump in 2016.