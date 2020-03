Twitter heeft voor het eerst het nieuwe label voor 'gemanipuleerde media' ingezet voor een suggestief gemonteerde video van een toespraak van presidentskandidaat Joe Biden. De beelden werden geplaatst door Dan Scavino, directeur sociale media van het Witte Huis.

In het filmpje lijkt het alsof Biden tijdens een speech heeft gezegd dat de Amerikanen "alleen Donald Trump kunnen herkiezen". In de volledige opname zegt de presidentskandidaat echter dat de Amerikanen "alleen Donald Trump kunnen herkiezen, als we elkaar blijven aanvallen". "Dit moet een positieve politieke campagne zijn", voegde Biden eraan toe.

Het label werd zondagnacht voor het eerst ingezet. Twitter toonde het alleen bij versies van de tweet die direct in de timeline te zien waren; gebruikers die naar de tweet zoeken, zien het label niet.

Twitter liet in een reactie aan Reuters weten dat het label op alle plekken zichtbaar zou moeten zijn. Er wordt naar een oplossing gezocht.

Scavino tweette later dat het filmpje niet gemanipuleerd was. De video is maandagochtend inmiddels 5,8 miljoen keer bekeken.