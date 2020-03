"Ik ga de ruimte pas in als Katherine de baanberekeningen heeft uitgevoerd”, waren de woorden van John Glenn, de Amerikaan die in 1962 als eerste in een baan om de aarde vloog. Hij doelt op niemand minder dan Katherine Johnson, een briljante Afro-Amerikaanse wiskundige die voor NASA werkte.

In een bolwerk van witte mannen die de hete adem van de Sovjets in hun nek voelden hijgen, voerde zij in alle rust cruciale berekeningen uit voor de vroege ruimtemissies. De hyperintelligente Johnson, die bekend stond als wandelende computer, overleed eind vorige maand op 101-jarige leeftijd in het Amerikaanse Virginia.

Niet alleen NASA, maar de complete industrie wordt vandaag nog steeds gedomineerd door mannen. Toch zijn er ook genoeg vrouwelijke techpioniers in het veld te bekennen. Op internationale vrouwendag zetten we er vier in de spotlight.

Caitlin Smallwood: een knap staaltje Netflix and skill

Je hebt zojuist je favoriete serie gebingewatcht en voordat je het weet, biedt Netflix twee waardige opvolgers aan. Dat is een voorbeeld van het werk van Caitlin Smallwood, vicepresident voor wetenschap en analyse bij het streamingsplatform. Sinds 2010 leidt ze een team dat zich richt op voorspellende beslissingsmodellen, algoritmeonderzoek en experimentele wetenschap.

Op dagelijkse basis houdt de Stanford-alumnus zich bezig met vragen als: hoe kan Netflix de levering en kwaliteit van internetstreaming optimaliseren? Of: welke nieuwe machine learning-algoritmen kunnen de gepersonaliseerde aanbevelingen voor Netflix-gebruikers verbeteren? Kortom, een innoverende expert op het gebied van data.

Reshma Saujani kraakt de ‘gendercode’

Toen Reshma Saujani zich in 2010 als eerste Indiaas-Amerikaanse vrouw verkiesbaar stelde voor het Amerikaanse congres, bezocht ze tijdens haar campagne veel scholen. De duidelijke genderkloof tijdens computerlessen was haar een doorn in het oog. Zo kwam ze op het idee om Girls Who Code op te richten.

Deze organisatie biedt studenten de kans om zich te verdiepen in informatica en uiteindelijk een carrière te starten in de ICT. Hard nodig, als het aan Saujani ligt. Volgens de website was 37 procent van de informatici vrouw in 1995. Vandaag is dat nog maar 24 procent. Volgens Saujani neemt het percentage alleen maar verder af als er niets gebeurt – terwijl de kans op een baan in deze branche alleen maar toeneemt.

Girls Who Code heeft tot nu toe 90.000 meisjes opgeleid in alle 50 Amerikaanse staten. Bovendien kiezen deze meisjes vijftien keer vaker voor een technische opleiding in vergelijking tot het nationaal gemiddelde.

Elizabeth Churchill: een multidisciplinair zwaargewicht in de techbranche

Elizabeth Churchill combineert haar kennis op het gebied van psychologie, kunstmatige intelligentie en cognitieve wetenschap om de technologie achter gebruikerservaringen te verbeteren. Momenteel ze directeur gebruikerservaring (‘user experience’ of ‘UX’: de wijze waarop een gebruiker het contact met een product of service ervaart) bij Google en staat ze bekend als een van de beste UX-leiders ter wereld.

Ze heeft meer dan vijftig technische octrooien op haar naam staan en stond aan de wieg van diverse Google-applicaties, waaronder Flutter – een handige tool voor software ontwikkelaars. Ook deelt ze haar kennis over vaak complexe technische onderwerpen in vooraanstaande vakbladen en is ze een graag geziene spreker.

Susan Wojcicki: de opperbaas van YouTube

Ooit begon Wojcicki haar carrière bij Google als zestiende medewerker van de techreus. Later werkte ze onder andere aan de ontwikkeling van Google Images en Google Books, werd ze senior vicepresident van de reclameafdeling en leidde ze met succes projecten als AdWords en Google Analytics.



Bovendien speelde ze een belangrijke rol bij de overname van YouTube door Google en werd ze in 2014 tot CEO benoemd van het videoplatform.

Inmiddels telt YouTube maandelijks twee miljard ingelogde gebruikers en is het platform zo’n 80 miljard euro waard. Wojcicki staat ook wel bekend als een van de machtigste vrouwen op internet.