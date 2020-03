Telecomproviders kunnen zich van 6 maart tot 6 april aanmelden voor de landelijke veiling van 5G-frequenties, zo maakte staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat vrijdag bekend.

5G is de opvolger van 4G, de technologie die op dit moment wordt gebruikt voor mobiel internet. Nieuwe technologie in telecommasten moet razendsnel verbinding gaan maken met apparaten die hier ondersteuning voor bieden. Op smartphones zorgt dat er bijvoorbeeld voor dat video's sneller streamen en foto's sneller worden gedownload.

De frequenties die nodig zijn voor een 5G-netwerk worden in twee fases verkocht. Het is de bedoeling dat de daadwerkelijke veiling van de eerste drie frequentiebanden (700, 1.400 en 2.100 MHz) voor 30 juni 2020 zal plaatsvinden. De 3,5-GHz-band zal begin 2022 geveild worden.

Alle providers die een aanvraag doen om deel te mogen nemen aan de veiling, moeten een zekerheidstelling van bijna 35,3 miljoen euro betalen.

Huawei mag niet in de kern van het netwerk

Zowel Nederlandse als buitenlandse telecomproviders kunnen zich aanmelden voor de veiling. 'Risicovolle aanbieders' mogen echter uitgesloten worden van de kern van het 5G-netwerk, besloot de Europese Commissie in januari.

Staatssecretaris Keijzer schrijft dan ook dat aanbieders van mobiele telecommunicatie in Nederland opgedragen kunnen worden dat zij bepaalde leveranciers uitsluiten op basis van bijvoorbeeld vermoedens van misbruik of spionage.

Met name Huawei ligt onder vuur, omdat de Verenigde Staten het bedrijf beschuldigen van spionage namens China. De apparatuur van het Chinese bedrijf kan volgens de VS gebruikt worden om westerse landen af te luisteren. Huawei is wereldwijd marktleider op het gebied van telecomapparatuur.