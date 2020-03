Terwijl jij op één oor ligt, hoeft je smartphone zich niet te vervelen. Met deze slaap-apps zie je precies hoe goed (of slecht) je nachtrust is.

Sleep Cycle

Een van de bekendste apps om je nachtrust mee te registreren is Sleep Cycle. Deze uitgebreide app analyseert je slaapritme en kiest op basis daarvan het beste moment om je wakker te maken. Voor de meting worden sensoren of de microfoon van de telefoon gebruikt, als die op het nachtkastje of op het matras ligt.

In plaats van de wekker te zetten op een specifiek tijdstip, stel je een periode in waarin de app je wakker mag maken. Sleep Cycle kiest vervolgens het moment dat je het minst diep in slaap bent om de wekker af te laten gaan. Daardoor zou je meer uitgerust en minder moeizaam wakker worden.

Sleep Cycle is gratis te gebruiken. De premium-versie is een week gratis te proberen, daarna betaal je 29,99 euro per jaar. Met premium kun je onder meer op langere termijn slaaptrends bekijken, je slaapanalyse met wereldwijde gemiddelden vergelijken en de app aan slimme lampen koppelen.

Download Sleep Cycle voor iOS of Android (gratis)

Pillow

Pillow heeft een rustig en fijn ontwerp en is naast de iPhone ook beschikbaar voor de Apple Watch. Net als Sleep Cycle heeft Pillow een slimme wekker en word je nachtrust beoordeeld en uitgetekend in grafieken.

Door je Apple Watch 's nachts te dragen, wordt je slaapritme extra nauwkeurig gemeten. Zo weet de app dankzij de sensoren in het horloge beter wanneer je beweegt en wanneer je diep of juist licht slaapt. De app werkt ook door je iPhone op het matras te leggen.

Je kunt Pillow gratis downloaden en gebruiken. Daarnaast kun je met een premium-abonnement extra functies ontgrendelen, zoals het maken van slaapnotities, registratie van je hartslag en informatie over je slaaptrends.

Download Pillow voor iOS (gratis)

Snurklab

Vermoed je dat je snurkt, of weet je dankzij je partner of huisgenoten zeker dat dit zo is? Dan kun je Snurklab eens proberen. Deze app gebruikt de microfoon in je smartphone om te registreren wanneer en hoe hard je snurkt. Iedere ochtend word je geconfronteerd met een analyse en een 'snurkscore'.

Naast confronterend is Snurklab ook een handige hulp om hier iets aan te doen. Zo geeft de app informatie over remedies tegen snurken, waarvan je vervolgens direct kunt testen hoe effectief ze werken.

Net als de twee bovenstaande apps is Snurklab gratis te downloaden en te gebruiken. Wel heb je een premiumversie als je behoefte hebt aan trends in je snurkgedrag en back-ups via de cloud.

Download Snurklab voor iOS en Android (gratis)