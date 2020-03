Ruimtebedrijven SpaceX en Axiom Space gaan samenwerken om drie toeristen en een astronaut van Axiom naar het International Space Station (ISS) te brengen. Dat meldt Axiom vrijdag.

Drie toeristen kunnen samen met de begeleider van Axiom mee op een tiendaagse reis naar het ISS en terug. Dat gebeurt in een Crew Dragon-capsule van SpaceX.

De missie moet in de tweede helft van 2021 plaatsvinden. Axiom werd recent door NASA uitgekozen om een ISS-module te maken voor commerciële vluchten naar het station. Die module zou rond 2024 bevestigd worden.

Tijdens de reis verblijven de ruimtetoeristen acht dagen aan boord van het ruimtestation, waar ze uit de buurt moeten blijven van de professionele astronauten die daar werken. De overige twee dagen zijn vrijgemaakt voor het heen en weer reizen. Vooraf worden de toeristen getraind.

Het is niet duidelijk wat een kaartje voor de reis moet kosten. Eerder tekende The New York Times op basis van Axiom op dat toeristen voor een ticket 55 miljoen dollar (ruim 48 miljoen euro) moeten betalen, maar het bedrijf komt daar in het officiële bericht niet op terug.