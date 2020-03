Wat is de beste televisie van 60 tot 65 inch? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

De maat televisie die je nodig hebt, is vooral afhankelijk van de kijkafstand. Zit je verder dan 3 à 4 meter van je tv vandaan? Dan is een televisie van 60 tot 65 inch een goede optie. Als je de allerbeste wilt, zal je diep in de buidel moeten tasten. Maar je hebt ook een goede 65 inch-televisie voor een lagere prijs.

De Consumentenbond test televisies op onder meer beeldkwaliteit, geluidskwaliteit en gebruiksgemak. Er zijn in totaal 188 televisies getest die goed verkrijgbaar zijn.

Binnen de categorie 60 tot 65 inch is LG de winnaar. Een LG-televisie is Beste uit de Test en een ander model van LG is Beste Koop.

De LG is een 65 inch-televisie met 4K (ultra-hd). Hij heeft een oled-scherm. Oled werkt niet met achtergrondverlichting zoals bij lcd. Elke pixel geeft zelf licht als er stroom doorheen gaat. Hierdoor zijn oled-tv’s dunner dan lcd-tv’s.

Deze tv scoort goed op bijna alle onderdelen. De beeldkwaliteit is uitstekend. Vooral bij films met HDR (high dynamic range) toont hij zijn kwaliteit. Diep zwart tegelijk met heldere zonnestralen is geen probleem. Het is wel aan te raden om de standaard beeldinstellingen aan te passen. Dan krijg je het beste resultaat.

Ook met de geluidskwaliteit is niets mis. De balans tussen de verschillende geluiden is prima. De bas is stevig als dat nodig is, maar overstemt de hoge tonen niet.

Houd wel rekening met het gewicht van de tv. Hij weegt ruim 30 kilo. Zorg dat je minimaal met zijn tweeën bent als je hem uit de doos wilt halen of aan de muur wilt bevestigen.

Heb je minder te besteden en wil je toch een 65 inch-tv met 4K-resolutie? Dan is deze LG het beste alternatief. Hij heeft geen oled-scherm maar een lcd-led-scherm. De beeldkwaliteit is dan ook minder goed dan bij de Beste uit de Test. Vooral het contrast is matig. Maar als je de beeldinstellingen aanpast krijg je toch een heel redelijk beeld. Hij is ook geschikt voor HDR.

Verder is het geluid goed in balans en is het gebruiksgemak goed. Een nadeel is dat je een koptelefoon alleen via bluetooth kunt aansluiten.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is altijd het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.