OPPO heeft vrijdagochtend een nieuwe telefoon met uitschuifcamera gepresenteerd. Het scherm van de OPPO Find X2 biedt een hoge ververssnelheid en drie camera's op de achterkant.

Het 6,7-inchscherm van de OPPO Find X2 buigt net als zijn voorganger mee aan de zijkanten en heeft een hoge ververssnelheid van 120 Hz. Daarmee oogt het soepeler om games te spelen en door apps te scrollen. Ook zouden aanrakingen sneller herkend worden.

Software in de telefoon kan het aantal beelden per seconde in een video verhogen van 24 naar 60 of 120. Daardoor moet vervaging uit snel bewegende beelden gehaald worden.

In de eerste Find X kwam de selfiecamera aan de bovenkant uit het toestel geschoven. De Find X2 kent geen bewegende onderdelen en heeft de camera in een gaatje linksboven in het scherm geplaatst. Deze camera heeft een lens die foto's van 32 megapixels maakt.

Drie cameralenzen achterop

OPPO zegt zijn camerasysteem flink te hebben verbeterd. Op de achterkant heeft de Find X2 drie lenzen: een standaardlens, een groothoeklens en een zoomlens, die tot tien keer hybride zoom belooft. Hierbij werkt hardware samen met software om zo veel mogelijk detail te vangen. Het toestel kan op basis van alleen software tot zestig keer inzoomen op een onderwerp.

De groothoeklens kan ook gebruikt worden om macrofoto's te maken. De lens focust op onderwerpen vanaf 3 centimeter afstand. Daarnaast heeft OPPO een nieuwe nachtmodus ontwikkeld die betere beelden in het donker zou maken.

In video-opnames kan live-HDR worden ingeschakeld, wat ervoor zorgt dat zowel donkere als lichte delen duidelijk in beeld komen. Daarnaast is het toestel van drie microfoons voorzien, zodat omgevingsruis beter gefilterd wordt.

Twee modellen: Find X2 en Find X2 Pro

De OPPO Find X2 Pro is voorzien van een 4.260-mAh-accu. Die kan in 38 minuten volledig worden opgeladen via een vernieuwde snellaadtechnologie van het Chinese bedrijf. Er komt ook een reguliere Find X2 met een iets kleinere 4.200-mAh-accu op de markt.

De Find X2 Pro is vanaf mei beschikbaar en kost 1.199 euro. Dit toestel biedt 12 GB werkgeheugen en 512 GB opslagruimte. De reguliere Find X2 biedt 12 GB werkgeheugen en 256 GB opslag.