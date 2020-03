Meer dan een miljard Android-apparaten lopen het risico gehackt te worden omdat ze niet langer beschermd worden door beveiligingsupdates. Dat blijkt vrijdag uit onderzoek van de Britse marktwaakhond Which?.

Uit data van Google blijkt dat 42.1 procent van de Android-gebruikers wereldwijd versie 6.0 of lager gebruikt van het besturingssysteem. In 2019 zijn er geen beveiligingsupdates uitgebracht voor apparaten wiens besturingssysteem ouder is dan versie 7.0.

Dit betekent dat meer dan een miljard telefoons en tablets over de hele wereld geen beveiligingsupdates meer krijgen. Deze apparaten zijn daardoor kwetsbaar voor datalekken, gijzelsoftware en andere malware-aanvallen, concludeert Which?.

De marktwaakhond testte vervolgens vijf Android-telefoons om te kijken of ze deze konden besmetten met malware: de Motorola X, Samsung Galaxy A, Sony Xperia Z2, LG/Google Nexus 5 en de Samsung Galaxy S6.

Het lukte de onderzoekers om al deze telefoons te infecteren met malware, bij sommige telefoons lukte het ze zelfs om meerdere malware-infecties te creëren. Volgens de onderzoekers lopen mensen met een telefoon die voor 2012 is uitgebracht het meeste risico.

'Zorgwekkend dat Android-apparaten zo'n korte houdbaarheid hebben'

Which? deelde deze bevindingen met Google, maar de techgigant slaagde er niet de onderzoekers "gerust te stellen dat het bedrijf plannen heeft om gebruikers te helpen wiens apparaten niet langer worden ondersteund". De consumentenorganisatie wil dat Google en andere bedrijven transparanter zijn over hoe lang slimme apparaten nog beveiligingsupdates ontvangen.

Which?-onderzoeker Kate Bevan, zei tegen BBC News dat ze het zorgwekkend vindt dat Android-apparaten zo'n korte houdbaarheid hebben voordat ze de beveiligingsondersteuning verliezen. "Daardoor lopen miljoenen gebruikers het risico op ernstige gevolgen als ze het slachtoffer worden van hackers."

Google heeft niet gereageerd op vragen van de BBC.