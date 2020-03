Hulpdiensten hebben vrijdagmorgen een zwaargewonde bestuurder gevonden omdat de auto zelf 112 had gebeld. De auto beschikte over ecall, een noodoproepsysteem dat bij een ernstig ongeval automatisch hulpdiensten waarschuwt.

De man vloog omstreeks 3.30 uur uit de bocht op de A2 bij Oudekerk aan de Amstel. Hij raakte van de weg en botste tegen een aantal bomen. Een woordvoerder van brandweer Amsterdam-Amstelland vertelt aan NU.nl dat de man bekneld zat onder het dashboard van de auto en niet in staat was om te spreken of om zelf 112 te bellen.

De auto belde toen zelf de hulpdiensten, gaf de locatie van de auto door en verbond de meldkamer door met de inzittende die alleen een luid gekreun hoorden."Het telefoontje van de auto was cruciaal. Op dat tijdstip, midden in de nacht, was de kans vrij klein dat de man was gevonden", vertelt de woordvoerder.

Door de informatie van de auto konden de hulpdiensten de man in het donker vinden en uit de auto bevrijden. De bestuurder van de auto is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Voor de brandweer Amsterdam-Amstelland was dit de eerste keer dat ze zo'n ecall ontvingen. Vanaf 31 maart 2018 is het voor alle nieuwe auto's in Europa verplicht om voorzien te zijn van het noodoproepsysteem.