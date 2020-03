Apple weigert apps die te maken hebben met het coronavirus in de App Store, zeggen appontwikkelaars donderdag tegen CNBC. Volgens de ontwikkelaars accepteert het bedrijf dergelijke applicaties alleen nog als die van officiële instanties zoals ziekenhuizen en overheden zijn.

Vier onafhankelijke appontwikkelaars vertelden CNBC dat hun apps, waarmee per land bekeken kon worden hoeveel besmettingsgevallen met het virus er zijn bevestigd, zijn geweigerd door Apple. Sommige van die apps gebruikten openbare gegevens van betrouwbare bronnen als gezondheidsorganisatie WHO om dashboards of livekaarten te maken.

Een appontwikkelaar zei dat een Apple-medewerker telefonisch heeft uitgelegd dat alles met betrekking tot het COVID-19-virus moet worden vrijgegeven door een officiële gezondheidsorganisatie of overheid. Een andere ontwikkelaar werd in een schriftelijke reactie verteld dat "apps met informatie over actuele medische informatie moeten worden ingediend door een erkende instelling".

In een update van de richtlijnen van Apple staat sinds woensdag een nieuw item dat overeenkomt met wat de appontwikkelaars vertellen, schrijft CNBC. Apps die te maken hebben met "sterk gereguleerde terreinen", zoals gezondheidszorg en financiële diensten, moeten worden ingediend door een "juridische entiteit die de services levert, niet door een individuele ontwikkelaar". Apple wilde verder niet reageren.

Het is niet duidelijk of Google dezelfde stappen neemt, maar een zoekopdracht naar 'coronavirus' of 'COVID-19' in de Play Store leverde geen resultaten op. In het beleid van de Play Store staat dat apps die proberen geld te verdienen aan natuurrampen of tragische gebeurtenissen verboden zijn als slachtoffers daar geen "waarneembaar voordeel" van hebben.

Google Play heeft een aparte pagina met de naam 'Coronavirus: Stay informed', waarop voorgestelde apps met informatie over het virus staan.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.