De Chinese telefoonfabrikant TCL heeft nieuwe concepttelefoons gepresenteerd. Een van de toestellen heeft een scherm dat tweemaal gevouwen kan worden, schrijft onder meer The Verge donderdag.

TCL toonde een prototype van een telefoon die helemaal opgevouwen een scherm van 6,65 inch heeft. Het scherm kan twee keer worden uitgevouwen tot een scherm van 10 inch.

Helemaal uitgeklapt is het toestel te gebruiken als een tablet, maar hij werkt ook na één keer uitvouwen. Het 'derde' scherm kan dan bijvoorbeeld gebruikt worden als standaard om het grotere beeldscherm weg te zetten.

Het toestel was in januari al tijdens de beurs CES te zien, maar werkte toen nog niet. Dit keer kan het scherm daadwerkelijk aan en draait de telefoon op een versie van Android. The Verge schrijft wel dat het toestel relatief dik is als hij helemaal is dichtgeklapt. De telefoon is dan even dik als drie telefoons op elkaar.

Concept voor telefoon met oprolbaar scherm

TCL liet naast de vouwtelefoon ook een concepttoestel zien met een oprolbaar scherm. De gebruiker kan aan de zijkant van de telefoon trekken om een groter scherm uit te rollen.

Het gaat in dit geval overigens om een prototype dat nog niet werkt. Het is niet bekend of TCL het idee doorontwikkelt. De beide telefoons komen niet op de markt.