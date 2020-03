De mobiele betaaldienst Apple Pay werkt in Nederland binnenkort ook met creditcards, bevestigt een woordvoerder van Apple aan NU.nl, na berichtgeving van Bright. Meerdere Nederlandse banken die Apple Pay aanbieden, maken het in de lente of de zomer mogelijk om een creditcard toe te voegen aan de betaaldienst.

Met Apple Pay kun je bij betaalautomaten contactloos betalen met je iPhone of Apple Watch. Dit gebeurt via de Wallet-app, Apples digitale portemonnee.

Elke betaling verifieer je met je vingerafdruk, gezichtsherkenning of de draagdetectie van de Apple Watch. Hierdoor is het ook bij bedragen boven de 25 euro niet langer nodig om een pincode in te voeren.

In Nederland is Apple Pay sinds vorig jaar beschikbaar via Bunq, ING, ABN AMRO en Rabobank.

Op dit moment is het alleen mogelijk om Maestro-passen te koppelen aan Apple Pay. Daar zegt Apple voor gekozen te hebben omdat Nederlanders veel meer met hun pinpas betalen dan met hun creditcard.

In de Verenigde Staten werkt Apple Pay al wel met creditcards. Daar biedt Apple ook zijn eigen creditcard, Apple Card, aan. Deze zal volgens Apple niet zo snel in Nederland verschijnen.