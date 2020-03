Twitter begint donderdag in Brazilië met een test waarbij tweets na een periode van 24 uur verdwijnen, maakt Kayvon Beykpour, de productleider van het bedrijf, woensdag bekend op Twitter. De functie is soortgelijk aan de 'stories'-functie op Instagram en Snapchat.

De tijdelijke tweets, 'fleets' genoemd, kunnen worden bekeken door op de profielfoto van een gebruik te drukken. Ze zijn niet zichtbaar op de tijdlijn van een gebruiker of tussen zijn of haar ontvangen tweets, likes en replies. Mensen kunnen op de fleets reageren via een privébericht.

"We hopen dat fleets mensen kunnen helpen om hun vluchtige gedachten te delen die ze anders niet snel op Twitter zouden zetten", zegt Beykpour.

Twitter heeft de laatste maanden meerdere nieuwe features geïntroduceerd om het platform gebruikersvriendelijker te maken. Toch groeit het platform al jaren minder hard dan zijn concurrenten. Volgens investeerders is Twitter niet innovatief genoeg geweest.

De functie wordt nu getest in Brazilië, het is niet bekend of en wanneer deze functie ook in andere landen beschikbaar wordt.