Microsoft en Google hebben woensdag bekendgemaakt hun zakelijke thuiswerksoftware tijdelijk gratis aan te bieden wegens het COVID-19-virus, schrijft The Verge. De bedrijven hebben de proefperiodes voor de betaalde applicaties verlengd en willen het medewerkers van bedrijven en scholen zo makkelijker maken om thuis te werken.

"Naarmate meer werknemers, docenten en studenten op afstand werken in reactie op de verspreiding van COVID-19, willen we ons steentje bijdragen om hen te helpen verbonden en productief te blijven", schrijft Google.

Vanaf deze week geeft Google gratis toegang tot Hangouts Meet. Daarmee kunnen videoconferenties gehouden worden met maximaal 250 gebruikers tegelijkertijd en livestreams met maximaal 100.000 kijkers. Ook kunnen vergaderingen worden opgenomen en opgeslagen worden in Google Drive.

De techgigant biedt de functies gratis aan tot 1 juli 2020.

Premiumversie Microsoft Teams zes maanden gratis

Microsoft biedt de premiumversie van Microsoft Teams zes maanden gratis aan, schrijft BusinessInsider. Deze proefperiode was oorspronkelijk bedoeld voor ziekenhuizen, scholen en bedrijven in China, maar is nu wereldwijd beschikbaar gemaakt.

In Teams kunnen medewerkers van een bedrijf verschillende kanalen aanmaken waarin zij via chatberichten overleggen en bestanden uitwisselen. In de premiumversie van de app kunnen klanten ook online- en videovergaderingen inplannen.

Wie nu gebruik wilt maken van de premiumversie moet contact opnemen met de verkoopafdeling van Microsoft. Op 10 maart worden een aantal premiumfuncties verwerkt in de gratis versie van Teams, dan is het ook bij de gratis versie mogelijk om videoconferenties in te plannen.