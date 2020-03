De Chinese ontwikkelaar ByteDance heeft de muziekstreamingdienst Resso uitgebracht, schrijft TechCrunch. Op dit moment is de app alleen nog in India beschikbaar.

ByteDance is de maker van TikTok, een enorm populaire videodienst onder jongeren. Met Resso brengt de ontwikkelaar een "sociale muziekstreamingapp" uit.

De app biedt een volwaardige muziekdienst, maar heeft daarnaast ook veel sociale functies. Gebruikers worden aangemoedigd om songteksten te delen en berichten voor andere gebruikers achter te laten. De muziek begint direct met spelen als de app wordt geopend.

Het is niet bekend wat het precieze aanbod van Resso is. De app heeft in elk geval licenties voor muziek van platenmaatschappijen zoals Sony Music Entertainment, Warner Music Group en Merlin.

Universal Music, een van de drie grootste maatschappijen in de wereld, werkt niet mee. Volgens TechCrunch is dat mogelijk omdat ByteDance-rivaal Tencent een grote investeerder van Universal is.

Goedkope abonnementen, vooralsnog niet in Nederland

Resso is gratis te gebruiken. Gebruikers krijgen dan wel advertenties en een mindere streamingkwaliteit. Voor omgerekend 1,21 euro per maand kunnen Android-gebruikers in India de advertentievrije versie luisteren in betere kwaliteit. De iOS-versie is duurder: omgerekend 1,46 euro per maand.

Het is niet bekend wanneer de dienst in andere landen wordt uitgebracht. Volgens geruchten wil ByteDance eerst "opkomende landen" van de app voorzien.