De Nederlandse overheid heeft een gratis app uitgebracht die een melding stuurt als in de buurt een ernstig incident plaatsvindt. Ook is op een kaart te zien waar noodsituaties plaatsvinden.

De NL-Alert-app is te downloaden voor iOS en Android. Gebruikers ontvangen via de app een pushbericht als in hun omgeving een NL-Alert is uitgestuurd. Mensen kunnen ook een voorkeurslocatie instellen, zodat ze een melding krijgen als ze niet in de buurt zijn van een noodsituatie.

Het NL-Alert is het nationale alarmsysteem dat door de Nederlandse overheid wordt gebruikt om burgers te waarschuwen voor gevaar, bijvoorbeeld bij extreme drukte in de stad of bij een natuurramp.

De app laat met behulp van rode vlekken op een kaart van Nederland zien waar NL-Alerts zijn uitgezonden. Ook geeft de app direct meer informatie, zodat gebruikers weten wat ze moeten doen in verschillende situaties.

Volgens de Rijksoverheid is de app geen vervanging van het normale NL-Alert, dat op de smartphone is in te stellen. "Deze NL-Alerts ontvang je namelijk ook als de zendmasten overbelast zijn en dat kan in noodsituaties het geval zijn. Een app kan minder goed werken als de zendmasten overbelast zijn."