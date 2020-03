Facebook geeft de World Health Organization (WHO) gratis advertenties om misinformatie over het coronavirus tegen te gaan. Dat schrijft CEO Mark Zuckerberg woensdag in een bericht op het sociale medium.

"Gezien de zich ontwikkelende situatie werken we samen met nationale ministeries van gezondheid en organisaties zoals WHO, CDC en UNICEF om ze te helpen tijdige, accurate informatie over het coronavirus te verspreiden", schrijft Zuckerberg. "We geven de WHO zoveel gratis advertenties als ze nodig hebben. We geven ook ondersteuning en miljoenen aan advertentiekredieten aan andere organisaties en werken nauw samen met wereldwijde gezondheidsexperts om indien nodig extra ondersteuning te bieden."

Eind februari maakte Facebook bekend dat het advertenties zou verbieden voor producten die genezingen of preventie bieden rond de uitbraak van COVID-19-virus. Ook verwijdert Facebook nepnieuws en complottheorieën over het virus en laat het gebruikers die zoeken op het virus een pop-up zien waarin wordt doorverwezen naar de website van de WHO of van een lokale gezondheidsorganisatie.

Ook andere sociale media zijn bezig de informatiestroom omtrent het virus in goede banen te leiden. Twitter promoot betrouwbare informatie over het virus. Gebruikers die informatie over het virus zoeken, krijgen een knop met een link naar een lokale gezondheidsinstantie te zien.

YouTube heeft het algoritme van de website aangepast. Hierdoor worden video's die onwaarheden vertonen over het virus minder vaak aan gebruikers getoond. Filmpjes die geplaatst zijn door betrouwbare bronnen komen hoger te staan in de zoekresultaten op de website.

