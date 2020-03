Google heeft zijn jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie I/O afgelast, vanwege bezorgdheid over het coronavirus COVID-19. Dat laat het bedrijf aan onder meer TechCrunch weten.

Google I/O is de belangrijkste bijeenkomst van het bedrijf. De conferentie zou dit jaar van 12 tot en met 14 mei plaatsvinden. Tijdens het evenement presenteert Google doorgaans nieuwe plannen, diensten en apparaten voor het komende jaar.

"Vanwege bezorgdheid over het coronavirus en in overleg met gezondheidsorganisaties hebben we besloten om Google I/O niet te laten doorgaan", zegt een woordvoerder van Google tegen TechCrunch.

Eerder deze week maakte Google al bekend dat Cloud Next niet doorgaat. Deze conferentie staat in het teken van cloudtechnologie en trekt jaarlijkst zo'n 30.000 bezoekers. Het evenement gaat alleen in een "digitale variant" door.

Het is niet bekend wat Google met I/O van plan is. Mogelijk zullen presentaties slechts via een livestream te zien zijn. Mensen die al een kaartje hadden gekocht, krijgen hun geld terug. Ook hoeven zij niet opnieuw in te loten voor een bezoek aan Google I/O 2021.

De afgelopen tijd werden veel techevenementen afgelast wegens het coronavirus. Zo ging de telefoonbeurs MWC in Barcelona niet door en is gamesconferentie GDC later deze maand geschrapt.