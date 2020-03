KPN is dinsdag begonnen met het aanbieden van gigabit-internet via het glasvezelnetwerk, zo maakt de internetaanbieder bekend. Ruim 1,2 miljoen huishoudens zouden van het snelle internet gebruik kunnen maken.

Klanten die op het glasvezelnetwerk zijn aangesloten, kunnen dan internet bestellen met een snelheid van 1 gigabit per seconde. Het gaat daarbij om de downloadsnelheid. De uploadsnelheid ligt nog op 500 Mbps, maar ook die wordt later dit jaar door KPN verhoogd naar 1 Gbps.

Het nieuwe netwerk kost 65 euro per maand. De gemiddelde internetsnelheid in Nederland ligt op dit moment rond de 100 Mbps. Met gigabit-internet wordt de snelheid tien keer zo hoog.

Het gigabitnetwerk is beschikbaar in onder meer de gemeentes Culemborg, Doetinchem, Emmen en Noordwijk. Ook delen in Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Utrecht en Den Haag kunnen mensen een gigabit-verbinding bij KPN bestellen.

KPN is niet de enige provider die dit snelle internet aanbiedt. VodafoneZiggo is in meerdere regio's begonnen met de uitrol van gigabit-internet. Daarmee bedient de aanbieder 632.000 huishoudens die van het gigabitnetwerk gebruik kunnen maken.