Apple-oprichter Steve Wozniak schrijft op Twitter dat hij dacht dat hij mogelijk de eerste patiënt van het COVID-19-virus in de Verenigde Staten was. Het ging uiteindelijk om een gewone griep.

Wozniak schreef maandag in een tweet dat het hoesten van zijn vrouw werd onderzocht. "We kwamen op 4 januari terug uit China en zijn mogelijk de eerste patiënten van het coronavirus in de Verenigde Staten." Wozniaks vrouw zou bloed hebben opgehoest.

In een verklaring aan CNET laat Wozniak weten dat het achteraf "een grapje" was dat hij en zijn vrouw Janet de eerste patiënten van het coronavirus zouden zijn. Toch heeft hij het even gedacht. "Janet en ik hadden erge keelpijn en een vervelende hoest toen we terugkwamen uit Azië. We hadden de ergste griep van ons leven."

In het ziekenhuis zou Wozniak eerder dit jaar te horen hebben gekregen dat het niet om een Amerikaanse griep ging. Later bleek alsnog dat het een gewone verkoudheid betrof.

"Toen we met de klachten kwamen, was er nog geen test voor COVID-19", zegt hij. "Later waren die tests er wel maar kregen we er geen, omdat de symptomen al voorbij waren."

Boze reacties op Twitter

Hoewel er niets aan de hand bleek, zorgde de tweet wel voor paniek in de reacties. Twitter-gebruikers zeggen dat Wozniak de afgelopen tijd veel in de openbaarheid verscheen. "Twee maanden is een lange tijd om een ernstige hoest niet grondig te laten onderzoeken, terwijl je uit China komt", schrijft een gebruiker. Wozniak is op zijn account niet meer op de tweet teruggekomen.

Het coronavirus zorgde wereldwijd al voor afgelastingen bij techbeurzen en -conferenties. Zo ging vorige maand de grote telefoonbeurs Mobile World Congress niet door. Ook de Game Developers Conference die gepland stond voor later deze maand is afgelast.