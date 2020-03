Google-moederbedrijf Alphabet heeft het nieuwe project Tidal onthuld. Hiermee moet de oceaan worden beschermd en "wordt de mensheid op een duurzame manier gevoed". Dat maakt topman Neil Davé bekend in een blogbericht.

Tidal is onderdeel van Alphabets X-divisie, de experimentele afdeling van het bedrijf. Het idee van Tidal is dat er technologie wordt ontwikkeld waarmee een beter beeld wordt gevormd van wat er in oceanen gebeurt. Het project moet aanvankelijk de kweekvisserij helpen om duurzamer te gaan werken.

Alphabet heeft een camerasysteem ontwikkeld dat onderwater werkt. Met kunstmatige intelligentie kunnen duizenden vissen tegelijk herkend en gevolgd worden. Zo kan de groei van elke individuele vis bekeken worden.

Ook kan het systeem gedrag van vissen registreren, wat niet op een andere manier zichtbaar is voor boeren. Door eetgedrag en omgevingsdata zoals temperatuur en zuurstofgehalte te meten, kunnen de vissers betere beslissingen maken over de vangst, schrijft Davé.

Door gezondere vissen in kweekvisserijen te houden, moet de vangst in oceanen uiteindelijk worden verlicht, zodat de impact op de natuur wordt verminderd. Alphabet zou in Europa en Azië samenwerken met boerderijen, verder is nog niet bekend hoe ver het bedrijf met de ontwikkeling van het systeem is.