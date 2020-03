De Autoriteit persoonsgegevens (AP) waarschuwt dat zogenoemde connected cars veel privacygevoelige data inzamelen van gebruikers. De AP publiceerde maandag een reeks adviezen aan consumenten over de datahonger van hun auto's.

Moderne auto's verzamelen onder andere informatie over de locaties waar de auto geweest is en hoe snel er is gereden. Hoewel de informatie geanonimiseerd wordt, is het volgens AP vrij gemakkelijk om deze data te herleiden naar specifieke bestuurders.

Daarom adviseert de autoriteit consumenten onder andere om de privacyinstellingen na te lopen. Officieel mogen bepaalde instellingen niet standaard aan staan, zoals het onthouden van vaak gereden routes.

Ook is het volgens de AP raadzaam om van tevoren aan een dealer of leasemaatschappij te vragen wat voor informatie een nieuwe auto precies verzamelt. Ze zijn wettelijk verplicht om die informatie te geven.

Hoewel ook dat gecompliceerd kan zijn, concludeerde het Financieele Dagblad op basis van gesprekken met leasemaatschappij LeasePlan en leverancier Alliance Automated Group (AAG). Zo zouden sommige automerken nieuwe auto's automatisch koppelen aan de fabrikant, zonder daarbij inzage te geven in de informatie die wordt verzameld. Daarnaast zouden sommige dealers de informatie over datadeling in kleine lettertjes verstoppen.