De prijs van een iPhone is in Nederland gemiddeld 5 procent gestegen sinds januari dit jaar, waarschijnlijk vanwege het coronavirus. Dat blijkt uit onderzoek van vergelijkkingssite Telefoon.nl.

Telefoon.nl keek daarbij naar de laagste prijs op webshops Mobiel.nl, Belsimpel.nl en bol.com en de websites van de verschillende providers. De prijs van de iPhone X steeg het hardst, van 729 euro op 1 januari naar 845 euro op 1 maart, ofwel zo'n 17 procent.

De stijging was het meest merkbaar bij grijze en zwarte modellen. Bij andere merken kon Telefoon.nl geen significante prijsstijging constateren.

"Het is niet gebruikelijk dat prijzen stijgen van smartphones en wij zijn dan ook van mening dat dit geheel te wijten is aan het coronavirus", schrijft Telefoon.nl in een bericht aan NU.nl. Webwinkel Mobiel.nl bevestigt desgevraagd dat er inderdaad sprake is van een prijsstijging.

"Onze inkoopafdeling krijgt te maken met verhoogde inkoopprijzen voor iPhones, met als argument dat er momenteel schaarste is of dreigt te komen. Dit is al enkele weken aan de hand en de ontwikkeling daarvan heeft verwantschap met het coronavirus", aldus Mobiel.nl. "Het gevolg is dat wij genoodzaakt zijn onze prijzen te laten stijgen."

Eind februari werd bekend dat iPhones op Coolblue.nl al veel duurder waren geworden, uit angst voor leveringsproblemen.