Vodafone is maandag begonnen met het aanbieden van nieuwe mobiele abonnementen, waaronder het Red Unlimited-abonnement. Daarmee krijgen gebruikers toegang tot onbeperkt mobiel internet.

Het Red Unlimited-abonnement kost 40 euro per maand voor mensen die geen klant zijn bij Ziggo. Is dat wel het geval, dan kost het abonnement 35 euro.

Met de onbeperkt-bundel krijgen klanten, net als bij T-Mobile, een standaardlimiet van 5GB per dag aan dataverbruik. Daarna kunnen ze hun bundel zo vaak ze willen gratis met 1GB per keer aanvullen. In andere EU-landen kunnen Vodafone-klanten met het Unlimited-abonnement 25 GB per maand gebruiken.

Vodafone vernieuwt ook bestaande abonnementen. Elke klant met een Red-abonnement krijgt voortaan 5G-ondersteuning. Als dit snellere mobiele netwerk er is, kunnen klanten er direct gebruik van maken. Vodafone Start-klanten krijgen later ook toegang via een extra pakket.

De aanbieder zegt ook het aantal data in bestaande bundels te verhogen. Zo krijgen Red Essential-abonnees 10GB in plaats van 5GB. De hoeveelheid data van klanten die internet van Ziggo hebben, stijgt van 10GB naar 20GB.