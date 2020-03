Videoapp TikTok heeft een Australisch account met duizenden volgers verwijderd, schrijft The Guardian. Het account plaatste filmpjes waarin vermeende pedofielen in de val werden gelokt.

Het account telde ruim 3.000 volgers en zo'n 50.000 mensen hadden de video's bekeken voordat het profiel werd gewist. De makers van de filmpjes lokten naar eigen zeggen mannen, die dachten een afspraak te hebben met een minderjarig kind, in de val.

In de video's werden de mannen daarmee geconfronteerd. Vaak probeerden zij vervolgens weg te rennen of werden de makers van de filmpjes belaagd.

Na navraag van The Guardian werd het profiel verwijderd. Volgens TikTok was het account in strijd met de regels van het platform. "Het is niet toegestaan video's te delen die riskant gedrag aanmoedigen en verheerlijken. Ook staan we niet toe dat gebruikers worden opgeroepen om deel te nemen aan gevaarlijke situaties."

Maatregelen voor veiligheid van kinderen

TikTok is heel populair bij tieners, maar dat levert ook gevaren op. Vorig jaar bleek uit een onderzoek van BBC bijvoorbeeld dat ontwikkelaar ByteDance te weinig deed om accounts te wissen van oudere gebruikers die seksuele berichten naar jongeren stuurden.

De afgelopen tijd heeft TikTok geregeld maatregelen getroffen om tieners op het platform veiliger te houden. Zo zijn bepaalde hashtags op TikTok verboden. Recent voegde het bedrijf ook een functie toe waarmee ouders kunnen instellen dat hun kinderen alleen met bekenden kunnen praten via een privébericht.